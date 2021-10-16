В ходе поездки по Саратову Валерий Радаев осмотрел ряд дорожных объектов.

«По первому траншу финансирования должны привести в порядок 125 дорог в областном центре. Осталось 16, где ещё не окончены работы. Вы ссылаетесь на КВС и Т-плюс, но у них технологические процессы практически завершены, а дороги не благоустроены. Один подрядчик на этих работах, который не справляется по срокам и объёмам. Немедленно найти решения, привлечь дополнительные организации, чтобы исправить ситуацию», — потребовал Валерий Радаев.

Глава региона осмотрел дорожные работы на ул Чапаева. По словам подрядчика, сейчас выполняется укладка нижнего слоя асфальта на участке от ул. Б. Горной до 1-го Магнитного проезда. На следующей неделе будет уложен верхний слой дорожного полотна и открыто движение на этом участке. В целом в этом году приведено в порядок 90% проезжей части на ул.Чапаева.

На ул. Академика Семенова идёт строительство дорожного участка. По словам подрядчика, основной объём работ будет выполнен к 30 октября, все проблемные вопросы по поставкам стройматериалов решены. На участке обустроена дрежная система, 70% линии освещения, укладывается 1-й слой асфальтового полотна.

«Эта дорога нужна жителям микрорайона, она соединит основные трассы в пос. Солнечный-2. По ней пройдёт троллейбусный маршрут. Востребованность высокая. Сделать нужно качественно», — сказал Валерий Радаев.

Губернатор осмотрел Сокурский тракт, где проводится капремонт дорожного полотна на 2,4 км. Работы ведутся в рамках проекта «БКАД», финансирование составляет 150 млн. рублей. Подрядчик сообщил, что уже готово щебеночное основание на протяжении в 1 км, со следующей недели начинается асфальтирование. Сейчас на самом сложном участке выполняется обустройство дренажной системы с укладкой труб водоотведения. В целом работы ведутся с опережением графика.

«На Сокурском тракте очень большой объём работ, но и готовность объекта высокая. Объездная дорога рассчитана на интенсивное движение машин, значительный поток большегрузов. Погодные условия поджимают, поэтому темпы работ не снижать», — подчеркнул глава региона.