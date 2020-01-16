Губернатора Валерий Радаев поручил оказать пострадавшим в аварии по Татищево всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По информации минздрава, пятерых пострадавших госпитализируют в местные больницы. Трое из них находится в тяжелом состоянии, двое в средней степени тяжести.

— Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения региона Натальи Мазиной, — уточники в ведомстве.

Напомним, утром на трассе у села Полчаниновка случилось ДТП с участием «Волги» и минивэна. Во второй машине в момент аварии находилось восемь человек, трое из которых погиби. Водитель отечественной легковушки тоже не выжил.