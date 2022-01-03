В связи с ДТП в Советском районе губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений.

Министру здравоохранения области Олегу Костину по распоряжению главы региона необходимо взять на контроль оказание медицинской помощи двум пострадавшим. Они были доставлены в районную больницу, угрозы их жизни нет, — уточнили в пресс-службе губернатора.

Министру транспорта и дорожного хозяйства области Алексею Пятаеву — организовать доставку пассажиров микроавтобуса до пункта назначения.

В понедельник 3 января на трассе между селом Еруслан (Фёдоровского района) и рабочим поселком Пушкино (Советского района) столкнулись пассажирский автобус «Ford Transit», который ехал по маршруту «Мокроус-Саратов», и автомобиль ВАЗ. Микроавтобус с пассажирами вылетел с трассы в кювет, где перевернулся.

Во время ДТП пострадали два пассажира автобуса — 49-летняя женщина и 15-летний подросток. Оба госпитализированы.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя ВАЗа.

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В настоящее время в ЦРБ Федоровского и Советского районов находятся трое пострадавших. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Остальные пассажиры отправлены до места следования микроавтобуса, — уточнили в пресс-службе регионального правительства.