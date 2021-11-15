Жители Саратова жалуются на большие очереди в отделениях СПГЭС.

В связи с возникшей ситуацией скученности людей во время пандемии глава региона Валерий Радаев дал поручение вице-губернатору Игорю Пивоварову и председателю Правительства области Роману Бусаргину разобраться в проблеие.

Радаев также поручил членам областного правительства совместно с администрацией города и руководством энергоснабжающего предприятия принять меры по её исправлению.

Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.