Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился помочь пострадавшей от взрыва газе семье из Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Он поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему; председателю правительства Роману Бусаргину и главе района Алексею Стрельникову установить причины произошедшего и оказать необходимую помощь семье, проживающей в этой квартире.

Напомним, сегодня в обед в Энгельсе взорвался газ. Пострадал один человек.