Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о подготовке законопроекта, наделяющего органы прокуратуры области полномочиями выдвигать законодательные инициативы в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Данное решение стало результатом той совместной работы, которая проводилась с областной прокуратурой по ряду направлений. Так, например, взаимодействие по вопросам обманутых дольщиков. На протяжении четырех лет мы тесно сотрудничали, занимались «расшивкой» сложнейших проблем с долгостроями. Прокуратура области держала на контроле вопросы правового, юридического характера. Сейчас мы будем заниматься по теме обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, многодетные семьи. Кроме того, правительством области совместно с прокуратурой нужно проработать новые предложения в региональный закон о регулировании градостроительной деятельности, который определяет правила комплексной застройки территорий. Считаю, что и по другим направлениям межведомственного взаимодействия будут востребованы законодательные инициативы прокуратуры области, — подчеркивает Валерий Радаев.

Законопроект губернатора Саратовской области будет направлен на рассмотрение в областную думу.