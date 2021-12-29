Губернатор принял решение – направить в первоочередном порядке средства на ремонт двух важных региональных автодорог.

Это поручение глава региона дал министру Алексей Петаеву на заседании Административного совета, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Один из участков – «разрыв» в 30 км на дороге между Балаково и Ершовом.

Валерий Радаев сказал в частности: «Мы строим в Ершовском районе санаторий им. Чапаева — здравницу всероссийского уровня. Поэтому – берем на себя обязательство привести подъездные пути в порядок».

Еще один участок – сложный отрезок трассы между селами Широкий Карамыш и Большие Копены в Лысогорском районе. По поручению главы региона эта региональная трасса была полностью приведена в порядок, кроме 8 км с тяжёлым рельефом. В следующем году последний отрезок будет приведен в порядок.

Также Валерий Радаев потребовал, чтобы строительство моста через реку Большой Узень у села Луков Кордон началось уже в 2022 году. Напомним, летом этого года жители этого села пожаловались губернатору на аварийный мост, глава региона обещал помочь.