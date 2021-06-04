Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал пленарное заседание ПЭМФ-2021, на котором выступил Президент РФ Владимир Путин.

— Впервые после натиска коронавируса проводится такое масштабное мероприятие. И то, что это Петербургский международный экономический форум, очень символично. Это победное наступление на пандемию, преодоление последствий, восстановление экономических связей. Настрой на прорыв, проекты сотрудничества и развития. Об этом говорил Президент Владимир Путин. Он отметил, что в числе актуальных направлений работы в регионах — улучшение делового климата, привлечение инвестиций. Для нас было важно, что в прошлом, очень сложном году ни один инвестор не отказался от своего проекта. Саратовская область будет наращивать инвестиционный портфель. На форуме мы заключили несколько соглашений на строительство крупных производств.

Еще один принципиальный момент. Меры поддержки населения, предпринимательства, отраслей, регионов носят системный характер. Весомый результат все увидели в период пандемии. И еще больший эффект ожидается в дальнейшем, ведь Президент внес новые предложения по развитию экономики, поддержке среднего и малого бизнеса. Поставлены задачи в сфере жилищного строительства, по технологическому обновлению производств, инфраструктуры энергетики, транспорта. Это руководство к действию, к активной ответственной работе на местах. Главная цель едина для всех территорий – повышение качества жизни людей, — отметил глава региона.