По распоряжению губернатора Валерия Радаева в связи с реформой структуры Правительства Саратовской области назначены новые министры. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, сегодня, 5 апреля, в должность заместителя Председателя Правительства – министра образования Саратовской области вступил Орлов Михаил Игоревич.

Напомним, накануне, 4 апреля, в структуре исполнительной власти региона объединены должности заместителя Председателя Правительства и министра образования Саратовской области.

Кроме того, Грибов Роман Викторович назначен на должность министра молодежной политики и спорта Саратовской области.