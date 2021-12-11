Валерий Радаев прокомментировал раскрытие имен заказчиков провокации против Вячеслава Володина.

В связи с публикацией в СМИ о том, кому была выгодна очерняющая Володина статья, глава региона убежден, что «люди, работающие в структурах власти, не должны быть марионетками бесчестных бизнесменов, которые действуют ради личной выгоды, не гнушаясь подлыми поступками».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По мнению Радаева, высокая должность обязывает добросовестно работать на благо людей.