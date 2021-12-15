Губернатор Валерий Радаев встретился с новым директором Саратовского филиала «Т Плюс» Сергеем Анташевым.

Нового руководителя представил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Руководители обсудили текущее состояние теплосетевого комплекса, а также перспективы его развития в Саратове, Энгельсе и Балакове. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор особо отметил необходимость координации действий компании с другими службами по ряду вопросов.

Валерий Радаев указал на важность синхронизации ремонтных работ с дорожными, благоустройства объектов после окончания ремонта, завершения технологических работ до наступления отопительного сезона.