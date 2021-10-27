На сегодняшнем заседании областной думы губернатор заявил о скором завершении своих полномочий.

— Я завершаю свои полномочия. Кто-то из вас точно будет губернатором, — заявил Валерий Радаев.

Действительно, в сентябре 2022 года у главы Саратовской области истекает срок полномочий.

В ходе полемики с депутатами Радаев неожиданно озвучил размер своей заработной платы.

— Я получаю 260 тысяч рублей. Директор школы — 100. Вот и посмотрите, какая разница. А теперь смотрите на уровень ответственности, — пояснил губернатор в свое оправдание.