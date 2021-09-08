Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подвел итоги визита в Саратов премьер-министра Михаила Мишустина и ключевых министров российского правительства – Михаила Мурашко, Ирека Файзуллина, Дениса Мантурова.

В рамках визита состоялся осмотр объектов здравоохранения: строящегося инфекционного центра, городской станции скорой помощи, 9-ой поликлиники Ленинского района. На первой площадке побывал Михаил Мишустин.

Он подчеркнул значимость инфекционного центра в масштабах не только Саратовской области, но и всей страны.

—Со своей стороны хотел бы обратить внимание, что федеральный министр здравоохранения отдельно остановился на эффективности взаимодействия поликлинического звена с населением. Эту тему я не раз поднимал на наших заседаниях, — отметил губернатор.

Комплексная поддержка, которую оказывает федеральный центр, позволит региону укрепить позиции во всех ключевых сферах, в первую очередь – в здравоохранении. Это также обсуждалось с Михаилом Мишустиным на двусторонней встрече.