Сегодня, 19 августа, губернатор Валерий Радаев посетил гимназию №89 города Саратов, где оценил «утренние фильтры», через которые будут проходить все школьники региона.

Губернатор протестировал новый тепловизор, выпускаемый в России и частично в Марксе. Новое оборудование отличается точностью измерений с максимальной погрешностью в 0,3 градуса.

При этом температуру тела удается определить мгновенно, оборудование оповещает звуковым сигналом об отклонениях и сразу же передает фотографию человека с повышенной температурой. Если интегрировать тепловизор с системой контроля доступа, можно блокировать вход в здание для человека с повышенной температурой. Также система позволяет автоматически отправлять сообщение родителям о повышенной температуре ребенка.

— Данные тепловизиры дают возможность проводить теплометрию, не создавая очередей. Как пилотные проекты они установлены в пяти образовательных учреждениях, – отметил Валерий Радаев и попробовал новое оборудование на себе.