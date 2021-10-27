Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о начавшихся в регионе выходных днях. Он упомянул на корсовете об обращениях саратовцев, которые не знают режим работы социально значимых служб в период выходных дней.

По словам Радаева, горожан интересуют графики почтовых отделений, Пенсионного фонда, МФЦ, пунктов приема платежей за коммунальные услуги. Он поручил обслуживающим организациям централизованно разъяснять своим клиентам расписание приемов и альтернативные варианты получения услуг.

Радаев также рассказал, что часть граждан восприняла ограничения как возможность туристического отдыха. По его словам, это в корне неверно и опасно.

—Рекомендации оставаться дома имеют под собой неоспоримые основания, — подчеркнул губернатор.