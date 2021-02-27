Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в региональную прокуратуру обращение по итогам расследования аварии на водосетях Саратова, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, специальная комиссия по расследованию причин коммунальной аварии, оставившей без воды и отопления полмиллиона жителей Саратова, пришла к выводу о виновности в аварии ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».

— Прошу Вас принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по факту нарушений, допущенных при оповещении и устранении аварийной ситуации на централизованных сетях водоснабжения города Саратова, а в отношении Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» — на предмет достаточности принятых мер по оснащению котельных резервными емкостями водоснабжения, — говорится в обращении Валерия Радаева.