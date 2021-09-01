Сегодня, 1 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о начале отопительного сезона в городе. Он ответил на вопрос на заседании очередного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Саратовской области.

—Из резервного фонда Правительства области выделены средства на закупку новой модульной котельной для Ершовской ЦРБ взамен аварийной. Прошу главу района совместно с главным врачом держать на контроле монтаж и запуск котельной в установленные сроки. Обращаюсь ко всем главам: загодя проведите контрольный мониторинг состояния систем теплоснабжения соцобъектов. Стопроцентная готовность — до 15-го сентября. И ни днем позже. Со стороны профильного зампреда — личный контроль, — сказал губернатор.