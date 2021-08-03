Вчера, 2 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с председателем правительства и его зампредами, сообщает пресс-служба главы региона.

Одной из тем обсуждения стало рост цен на продукты. Согласно данным, представленным региональными министерством сельского хозяйства, на текущий день в Саратовской области работает 267 ярмарок на шесть тысяч торговых мест, в том числе 121 в ежедневном формате. Дополнительно планируется открыть ещё более 50 точек уличной торговли сезонной продукции. Благодаря сбору нового урожая овощей местных производителей цены на ярмарках стабилизировались – морковь стоит 35-55 рублей за килограмм, свёкла – 30-55 рублей за килограмм, лук – до 35 рублей за килограмм, капуста – 23-30 рублей за килограмм.

Валерий Радаев поручил обеспечить проведение регулярных ярмарок во всех районах области. При этом минсельхозу совместно с руководителями муниципалитетов поручено взять на особый контроль ярмарочную торговлю в районах, где нет собственных овощеводческих хозяйств, оперативно принимать решения по наполнению ассортимента.

Кроме того, руководитель министерства сельского хозяйства и министерства экономического развития по поручению главы региона должны будут встретиться с представителями организаций торговли, чтобы обсудить с ними вопроса ценообразования на товары первой необходимости.