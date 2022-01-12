Сегодня, 12 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл совещание с зампредом Правительства области Романом Ковальским и начальником управления ветеринарии Алексеем Молчановым. Темой для обсуждения стала сложная эпидемиологическая ситуация по ящуру животных, которая сложилась в соседних регионах.

Ковальский доложил, что вспышка ящура выявлена в Оренбургской области, куда болезнь, скорее всего, пришла из соседнего Казахстана. В связи с этим в Саратов запрещён ввоз животноводческой продукции из Оренбургской области.

Сейчас решается вопрос о срочной вакцинации сельскохозяйственных животных от ящура. Радаев поручил выделить необходимые средства для первого этапа вакцинации, который должен затронуть 6 буферных районов, приграничных с Казахстаном. Ориентировочно для этого потребуется 10 млн. рублей.

Также Губернатор дал поручение зампреду Роману Ковальскому проработать с федеральным центром вопрос поставок вакцины от ящура, так как ее закупка находится в зоне ответственности Минсельхоза РФ.