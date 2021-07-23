Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил площадку школы № 32 Энгельса, на которой с 1992 года идёт строительство бассейна. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас на объекте проводятся внутренние отделочные работы, поставка и монтаж оборудования, благоустройство территории. Также заканчиваются фасадные работы и уже установлено оборудование для воздушного обогрева залов для плавания.

Глава Энгельсского района Алексей Стрельников рассказал, что также планируется благоустройство прилегающих к школе территорий района. Сдать готовый бассейн намечено в октябре.

Однако губернатор потребовал запустить работу бассейна уже в сентябре, при этом особое внимание уделить качеству строительных и монтажных работ.