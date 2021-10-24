Наши баскетболисты переиграли УНИКС из Казани!

На домашней арене «Автодор» был сильнее одной из лучших команд страны! Итоговый счёт встречи: 81-76. Джерон Джонсон стал лучшим в нашей команде по результативности. Он набрал 15 очков, сделал 7 подборов и 2 передачи.

После 4 игр наша команда занимает 2 место в Единой лиге ВТБ. Впереди ещё много игр, в которых результат будет не менее важен, но такое начало чемпионата говорит о готовности побеждать на самом высоком уровне! Поздравляю команду и желаю только побед!