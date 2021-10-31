Валерий Радаев опубликовал в своем Instagram текст поздравления автомобилистам.

— Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд – один из самых важных и востребованных. Именно от ваших профессиональных и личных качеств зависит бесперебойное и качественное транспортное обслуживание, развитие межрегиональных и международных связей, рост промышленного производства. А значит, качество жизни саратовцев.

Вопрос развития автотранспортного комплекса остается для нас приоритетным. По национальным проектам и региональным программам строятся новые дороги, ремонтируются улицы и мосты, внедряются инновационные технологии обеспечения безопасности. Наша цель – повышение надежности пассажирских и грузовых перевозок, транспортной доступности, совершенствование дорожной инфраструктуры.

Благодарю вас за преданность профессии. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего! — отметил глава Саратовской области.