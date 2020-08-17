Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел оперативное совещание с зампредами павительства области, на котором высказал критические замечания за просчеты в реализации социально важных проектов и поставил задачу усилить персональную ответственность.

— Нужно сделать выводы из ситуации, которая сложилась по исполнению программы обеспечения горячим питанием младших школьников, а также по низкой стоимости квадратного метра. Всеми процессами, связанными с нормативами, с привязкой к конкретным цифрам, надо управлять. Это касается не только квадратных метров, но и миграционных потоков, и демографии, и занятости. Нужно работать над критериями, которые ложатся в основу мероприятий национальных проектов. Нас справедливо критикует Вячеслав Володин за программу предоставления жилья детям-сиротам. Мы слышим нарекания от тех, кто должен получить свои квартиры, – дети-сироты, многодетные семьи, переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Сейчас объемы финансирования программ — максимальные по сравнению с прошлыми годами. Это необходимо использовать эффективно. Из сложившейся ситуации все зампреды, председатель правительства должны сделать выводы, — потребовал Валерий Радаев.