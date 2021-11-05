Сегодня, 5 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал ремонт автомобильной дороги на Сокурском тракте.

Сейчас закончилась укладка водопропускной трубы в районе поворота на Елшанку. По словам подрядчика, следующий этап — отсыпка грунта и укладка асфальта. Также на участке протяженностью 2,4 километра от железнодорожного переезда закончено асфальтирование.

—За две недели завершены работы по укладке трубы. Здесь очень сложный участок, потребовался дополнительный водоотвод. За короткий период сделан большой ремонт на востребованной дороге, — отметил Радаев.