Для юной Софьи Ичанской провели экскурсию в Саратовской консерватории имени Собинова.

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Софье — 13 лет и она незрячая. Но, несмотря на это, она успешно обучается игре на фортепиано в ДШИ №20, игре на арфе в Центральной детской музыкальной школе и уже становилась лауреатом международных конкурсов.

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Именно арфисткой хочет стать девочка в будущем и отучиться по этому направлению в консерватории. Об этом она рассказала мне при встрече в саратовской школе-интернате для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 Саратова. Считаю, что обязательно нужно поддержать Софью в ее намерениях.

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Софья побывала в музее саратовской консерватории и на репетиции действующей студентки учебного заведения, где послушала настоящий орган и даже взяла на нём несколько аккордов.

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Мама Софьи, Светлана Мореходова, поговорила с руководством заведения, уточнила условия приёма в учебное заведение. Договорились о том, что преподаватели помогут Соне в подготовке для поступления в консерваторию.

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Желаю Софье успехов и не останавливаться на пути к своей мечте!