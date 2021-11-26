В Балашовском районе Губернатор Валерий Радаев ознакомился со строительством пристройки к школе с.Репное.

Возведение объекта проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время идут работы по прокладке инженерных коммуникаций, штукатурке стен второго этажа, благоустройству территории. Продолжаются работы по утеплению наружных стен, их окрашиванию. Закуплено техническое оборудование. По словам подрядчика, готовность объекта 65%, все работы завершат в декабре.

Отмечено, что в следующем году по областной программе проведут ремонт фасада и кровли основного здания школы.

«Важно, что с вводом объекта мы уйдем от второй смены», – отметил Валерий Радаев.

Губернатор поставил задачу министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву в рамках программы ремонта внутрипоселковых дорог отремонтировать подъезд к населенному пункту.