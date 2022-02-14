Валерий Радаев подверг критике чиновников за затягивание проектирования и составления сметной документации достройки ФОКа «Газовик».

Об этом губернатор заявил 14 февраля на совещании с зампредом Романом Грибовым, министром спорта Александром Абросимовым, директором ГКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Шевцовым.

— Объект был передан на региональный уровень уже год назад – и до сих пор у нас нет окончательного проекта. На этот год стоит задача приступить к реализации, уже прошло два месяца, а экспертиза проекта так и не пройдена. Это – персональная ответственность руководителя управления капстроительства, министра спорта и профильного зампреда. Необходимо как можно быстрее просчитать окончательную сметную стоимость с учётом возможностей современных материалов. Работайте с федеральным центром, спонсорами. Будет ваша принципиальная позиция – будет достроен ФОК, — заявил в частности Радаев.

Напомним, ФОК «Газовик» является масштабным спортивным объектом. Общая площадь территории, занимаемая спорткомплексом – 23,3 тыс. кв. метров, здесь кроме самого объекта разместится 7 уличных спортплощадок, 2 большие автопарковки. Площадь здания составляет 5,2 тыс. кв. метров. Для его достройки потребуется завершить ряд конструктивных элементов, смонтировать коммуникации, провести внутреннюю отделку зала и помещений.

Для «Газовика» планируется закупить и установить современное спортивное оборудование, отвечающее международным требованиям. Он станет базовым центром для развития баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также единоборств, — сообщает пресс-служба губернатора.