Накануне, 21 декабря, на заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал уборку городов от снега.

-Резкое понижение температуры, прогнозируемое в ближайшие дни, должно мобилизовать дорожные и коммунальные службы Саратова, всех муниципальных районов. Врачам поликлиник и скорой помощи необходим беспрепятственный проезд к больным. Если участковые врачи ходят пешком, то речь идет о максимально безопасном пути – ни сосулек, ни гололеда, ни застывшей жижи под ногами.

Отдельно обращаю внимание на Саратов и Вольск, где с очисткой тротуаров остаются проблемы, в том числе на центральных улицах. От жителей поступают обращения. Это недоработка не только глав, но и КЧС. В кратчайшие сроки исправляйте ситуацию,-сказал Радаев зампреду правительства Александру Соловьеву.