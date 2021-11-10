Сегодня, 10 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел, как идет ремонт моста через реку Большой Иргиз на региональной трассе «Пугачев – Перелюб».

Его протяжённость – 170 метров. Сейчас работы продолжаются, для проезда по мосту организовано светофорное регулирование. По словам подрядчика, ремонт оказался трудоемким, потребовалась дополнительная экспертиза для проверки надежности мостовых конструкций.

До конца ноября планируется завершить одну из полос моста, после чего на зимний период он будет открыт для проезда. Весной следующего года планируется продолжить ремонт второй полосы моста.

-Это небольшой по протяженности объект, но он требует особого внимания, соединяет Пугачев с Перелюбом. С 1985 года мост не ремонтировался, конструкции оказались сильно изношены. Поэтому решение капитально отремонтировать мост было принято своевременно. Из-за технических особенностей его не удалось завершить за один год, но здесь главное – сделать ремонт как можно качественнее, чтобы он прослужил еще не один десяток лет, — отметил глава области.