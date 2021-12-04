Валерий Радаев прокомментировал заключительный этап XX съезда партии «Единой России»:

— Сегодня прошел заключительный этап двадцатого – юбилейного съезда «Единой России», на котором выступил Президент Владимир Путин.

Были подведены итоги избирательной кампании, а также озвучены планы по долгосрочной реализации народной программы, включающей в себя инициативы граждан. Успешные результаты выборов наглядно показали, что партия сформировала максимально конструктивную повестку, отвечающую запросам времени.

В своем выступлении Президент четко обозначил основополагающий принцип работы партии: каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом. И региональные власти продолжат следовать этому принципу, опираясь на обратную связь с населением, отстаивая интересы каждого жителя».

По итогам съезда депутаты Госдумы от Саратовской области вошли в руководящие органы партии: Вячеслав Володин – в Высший Совет, Николай Панков – в Генеральный Совет, Глеб Хор – в контрольную комиссию.