Губернатор Валерий Радаев сделал заявление о введении ограничительных мер.

— Уважаемые жители Саратовской области.

В регионе очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно число заболевших стремительно растет. За последнюю неделю прирост составил более 100 человек. Сегодня 550 новых больных. Медики отмечают крайне тяжёлое протекание болезни. И как следствие — высокая летальность.

На борьбу с пандемией направляются огромные ресурсы — на препараты, оборудование, коечный фонд, службы скорой помощи. Но большие риски по-прежнему сохраняются. У каждого из нас есть друзья, знакомые, кто столкнулся с коронавирусом и кто потерял своих родных. Значит, нужно усилить меры безопасности, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, поставить барьер инфекции.

С сегодняшнего дня до 7 ноября в регионе вводятся дополнительные ограничения. Это необходимое решение, чтобы переломить текущую ситуацию.

Очень важно понимание со стороны общества, бизнеса. На региональном уровне разработаны меры поддержки для предпринимательства и они еще будут дополняться. Разработка мероприятий уже ведётся.

Важно всем проявить предельную внимательность и ответственность.

Уважаемые земляки. Сейчас самое главное — остановить распространение коронавируса.

Берегите себя и своих родных! — заявил глава Саратовской области.