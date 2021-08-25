Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал создать комиссию для пресечения конфликтов в системе здравоохранения и немедленно приступить к работе. Об этом сообщает его пресс-служба.

—С целью пресечения возможных конфликтов интересов в системе здравоохранения, в частности, при осуществлении медицинской деятельности государственными и частными медучреждениями, — отметил губернатор.

В комиссии будут специалисты контрольно-аналитического управления Правительства области, министерства здравоохранения, сотрудники полиции.