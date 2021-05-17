Стал известен уровень дохода губернатора Саратовской области Валерия Радаева в 2020 году. Декларация главы региона опубликована на сайте правительства области.

В ушедшем году Валерий Радаев заработал 4,247 миллиона рублей. В пользовании губернатора также находится жилой дом площадью 306 квадратных метров и земельный участок в одну тысячу квадратных метров. Также ему принадлежит катер «Bolton 22 Skiff». Жена Валерия Радаева заработала 2,127 миллиона рублей.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров заработал 4,188 миллиона рублей. Он владеет тремя квартирами площадью 49,4, 69,4 и 67,4 квадратных метра, автомобилем Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 matic и моторной лодокой «Кроссвинд-175».