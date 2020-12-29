Завтра, 30 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев подпишет соглашения об образовании Балаковской и Балашовской агломераций.

Отметим, их создают по инициативе главы региона для консолидации ресурсов и комплексного развития двух крупных городов Саратовской области – Балаково и Балашова, а также соседних с ними территорий.

В состав Балаковской агломерации войдут Балаковский, Вольский, Духовницкий, Краснопартизанский, Пугачевский, Хвалынский районы, Шиханы и поселок Михайловский, Балашовской — Аркадакский, Балашовский, Романовский, Самойловский и Турковский районы.