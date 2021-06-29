Молодёжная премия имени Петра Столыпина – высший знак отличия заслуг в различных сферах социально-экономической жизни области. Она учреждена постановлением губернатора в 2002 году и вручается один раз в год ко Дню молодёжи.

В этом году лауреатами стали 10 человек, в их числе – Анастасия Шевченко, магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Ей присуждена премия за вклад в развитие общественной жизни.

— Получение молодёжной премии имени П.А. Столыпина –– подтверждение того, что все мои силы, которые я вкладывала на протяжении многих лет и вкладываю сейчас в развитие общественной жизни и в реализацию молодёжной политики в нашем регионе, принесли реальную пользу Саратовской области. Данный результат мотивирует меня не останавливаться на достигнутом и продолжать работать ещё больше. На сегодняшний день для Молодёжного правительства области и Фонда «Единение» – это знак того, что я и моя команда развиваемся в правильном направлении, – отметила Анастасия.