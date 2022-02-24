В ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил старшему электромеханику Пугачевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергею Бойко почетный знак «За любовь к родной земле». Железнодорожник был отмечен за достижение высоких и стабильных производственных результатов, обеспечение эффективной работы железнодорожного транспорта.

Сергей Бойко работает на Приволжской железной дороге с 1988 года. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм но был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет», удостоен званий «Почётный работник Центральной дирекции инфраструктуры» и «Почётный железнодорожник».