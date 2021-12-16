Валерий Радаев побывал на премьере Никиты Михалкова в Саратовском театре драмы и поделился своими впечатлениями.

Напомним, Народный артист СССР привез в Саратов 15 — 16 декабря свой новый спектакль «12».

— Очень рад, что и наши любители творчества Никиты Сергеевича могут познакомиться с этой уникальной постановкой. Гастроли проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли».

Меня редко можно увидеть в театре из-за напряжённого графика работы. Но спектакль «12» пропустить я не мог. 3 часа пролетели на одном дыхании. Каждый в нем найдет, услышит что-то свое. Спектакль очень сильный, с глубоким смыслом, вызывающий бурю чувств. Замечательный актерский состав — сам Никита Сергеевич, заслуженный артист России Владимир Долинский, народные артисты Сергей Степанченко и Николай Бурляев и многие другие известные актеры.

После спектакля удалось пообщаться с Никитой Сергеевичем. Очень глубокий и интересный человек! Спасибо за представление, — написал в своем Instagram Радаев.