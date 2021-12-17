Глава региона проведет в пятницу 17 декабря выездное совещание с обманутыми дольщиками.

Валерий Радаев: «Решением проблем обманутых дольщиков занимаемся системно, по каждому долгострою. Очень сложный случай с ЖК «Победа», который касается 652 семей. При поддержке нашего депутата, Председателя Госдумы Вячеслава Володина, федерального Правительства состоялось решение и по данному дому. Участники долевого строительства получат выплаты. Хочу поздравить их с завершением проблемной ситуации.

Сегодня проведу встречу с обманутыми дольщиками ЖК «Победа», вместе обсудим вопросы, которые их беспокоят. Важно, чтобы компенсацию все смогли получить как можно быстрее».

Сегодня, в 15.00 глава региона проведет выездное заседание рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков.

Место проведения — стройплощадка ЖК «Победа» на ул. Усть-Курдюмская, 49а.