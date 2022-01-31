По поручению губернатора Валерия Радаева из резервного фонда правительства области выделено 3,5 млн. рублей на вакцинацию от ящура сельскохозяйственных животных.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Прививочная кампания охватит 6 районов, граничащих с Казахстаном (Александрово-Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и Питерский).

Напомним, в январе глава региона поручил в кратчайший срок выделить средства для первого этапа вакцинации от ящура. Вспышка болезни произошла в соседней Оренбургской области, куда она, предположительно, пришла из Казахстана. В связи с этим было принято решение вакцинировать крупный и мелкий рогатый скот из «буферных» районов.