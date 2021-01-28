Глава Саратовской области Валерий Радаев попросил жителей региона проявить осторожность, не смотря на ослабление коронавирусных ограничений. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Instagram.

— Ситуация с коронавирусной инфекцией, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, начинает стабилизироваться.

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Постепенно снимаются ограничения, как недавно, к примеру, для учреждений культуры, на очереди предприятия общепита. Приступили к вакцинации, и все желающие, конечно, с учетом медицинских показаний, могут сделать прививку. И, тем не менее, нужно сохранять бдительность. Все санитарные правила надо обязательно продолжать выполнять – носить маски, использовать дезинфицирующие средства. И в первую очередь осторожным следует быть в общественных местах, в транспорте, в магазинах. Всех прошу проявить ответственность, позаботиться о своем здоровье и своих близких, — пишет губернатор.