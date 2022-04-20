Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять меры к изъятию сгоревшей гостиницы «Россия» на проспекте Столыпина у собственников.

Как сообщила пресс-служба губернатора, в связи с неудовлетворительным состоянием полуразрушенного здания бывшей гостиницы поступает много жалоб от жителей областного центра.

В настоящее время строение представляет опасность для находящихся рядом с ним.

В то же время собственники «России» ничего не предпринимают для исправления ситуации.

— Поручаю принять меры по изъятию объекта культурного наследия. Проработать вопрос поиска инвестора для строительных и реставрационных работ. Важно сохранить исторический фасад, отстроить остальную часть здания, — отметил в частности Радаев.