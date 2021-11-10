Глава Саратовской области Валерий Радаев в рамках рабочей поездки в Маркс посетил площадку комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле». Об этом сообщает телеграмм-канал Пул-64.

Губернатор осмотрел прилегающую территорию и здание. По словам подрядчика, большинство помещений практически готовы, продолжаются работы в зрительном зале, которые будут завершены в течение двух недель.

Уже закуплены кресла, занавес, акустический потолок и другое оборудование. В зале для тренировок уложено гимнастические напольное покрытие, на следующей неделе начинается монтаж тренировочного инвентаря.

—Все работы в здании для детской цирковой студии на финишной прямой. Но контроль за их исполнением не снижать. Главное требование — качество, ни одной мелочи, ни одной детали не оставлять без внимания. Объект был долгостроем. За последние 2 года в него вложили много сил и средств, чтобы он служил юным артистам, всем жителям Маркса и района, — прокомментировал Радаев.