На заседании координационного совета зампред правительства области Александр Соловьёв доложил о вхождении учреждений социальной сферы в отопительный сезон.

Началась подача тепла в школы, детские сады, медучреждения. Техническая готовность в целом по области к прохождению осенне-зимнего периода составляет 99%.

Губернатор поинтересовался, все ли 22 ковидных госпиталя обеспечены теплом, и раскритиковал положение дел с подключением теплоснабжения в этих медучреждениях.

— Сегодня все исправить, завершить оставшиеся работы на котельных и завтра доложить, — потребовал Валерий Радаев. — Ситуация непростая. Болезнь проходит тяжело. Для больных должны быть созданы условия, развернуты дополнительные койки. К теплу подключить все соцобъекты стопроцентно. По этому вопросу персональная ответственность глав муниципалитетов, профильных зампредов. Также нужно активнее вести информационно-разъяснительную работу по вакцинации. И во всех общественных местах, транспорте, торговых точках масочный режим должен соблюдаться в обязательном порядке. Нужно принять все меры, чтобы переломить ситуацию с распространением заболевания.