Сегодня, 23 ноября, состоялось очередное заседание координационного совета, на котором подняли вопрос жалоб на общественный транспорт в Саратове.

— Пока они единичные. Но для муниципальной власти — это сигнал. Нужно детально разобраться и принять оптимальные решения, — заявил губернатор.

Они связаны с долгим ожиданием и заполняемостью салонов, а также с отменой маршрутов и изменением схем движений.

Валерий Радаев потребовал от мэра Михаила Исаева и министра транспорта Алексея Петаева разъяснений по этому вопросу.