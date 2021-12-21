Сегодня, 21 декабря, на корсовете по коронавирусу губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал расчистить дороги от снега для машин скорой помощи.

Он отметил, что в Саратове и Вольске имеются проблемы с очисткой тротуаров и от жителей уже поступили жалобы. Он поручил расчистить заносы в кратчайшие срок и заявил, что у скорой помощи должен быть беспрепятственный проезд к больным.

Впереди ожидаются сильные снегопады и, в связи с этим, губернатор потребовал от глав районов взять ситуацию под личный контроль.