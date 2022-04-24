Губернатор Валерий Радаев поздравил саратовцев с праздником Светлой Пасхи:

— Великий христианский праздник почитается всеми как символ возрождения. Испокон веков он связывает многие и многие поколения верой в силу нравственных начал — милосердия, добра, духовности.

Светлое Христово Воскресение дарит людям любовь и надежду, объединяет желанием творить благие поступки. И в этом истоки созидания, общих дел, большого труда для благополучия каждой семьи и каждой территории, нашего региона и всей страны.

Дорогие земляки! Пусть пасхальные торжества наполнят ваши сердца радостью и энергией, ваши дома — душевным теплом и счастьем! Желаю всем крепкого здоровья, мира, успехов, всего самого доброго!