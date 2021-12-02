В среду, 1 декабря, полпред gрезидента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами регионов Приволжья. В мероприятии принял участие Губернатор Валерий Радаев. Была рассмотрена реализация проекта «Безопасный город» в регионах ПФО.

Участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе построение комплексной системы технических средств, способной спрогнозировать чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность людей и нормальное функционирование объектов инфраструктуры.

— На основе действующего законодательства и рекомендаций Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во всех субъектах ПФО организовано последовательное формирование регионального законодательства, направленного на реализацию проекта, — отметил Игорь Комаров.

На региональном уровне в каждом субъекте ПФО утверждены нормативные акты и планы по построению и развитию АПК «Безопасный город». Во всех 14 субъектах округа определены 123 пилотных муниципалитета по созданию и внедрению этого комплекса.

В Саратовской области для внедрения АПК «Безопасный город» были выбраны три муниципалитета — МО «Город Саратов», Балаковский район и ЗАТО «Светлый».

В нашем регионе проектом предусмотрена установка, подключение и интеграция в единую систему 3985 камер наружного видеонаблюдения, в том числе 2530 камер «умных домофонов», с функциями анализа аудио- и видеопотоков, распознавания номерных знаков транспортных средств и распознавания лиц. Кроме того, будут установлены камеры контроля пассажиропотока на входе в аэропорт «Гагарин», 16 камер лесопожарного мониторинга, 61 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.