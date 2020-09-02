Вчера на совещании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев затронул закрытие на неделю Лесозаводской улицы в Энгельсе.

Напомним, главный въезд в Энгельс со стороны моста закрыт на неделю в связи с ремонтными работами. Данное ограничение вызвало всплеск жалоб со стороны местных жителей, которым теперь проблематично ездить между двумя соседними городами через мост.

Валерий Радаев призвал скорее отремонтировать дорогу:

— Ситуацию с Лесозаводской требую оперативно исправить, в разы нарастив темпы, — подчеркнул губернатор.