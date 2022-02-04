Глава региона осмотрел работы на улице Шелковичная и высказал ряд критических замечаний, отметив низкое качество уборки проезжей части и тротуаров.

«Здесь на Шелковичной, вверх от Большой Садовой огромный жилой микрорайон. По дороге большой поток машин. Людям нужно проходить к домам, школе, в магазины. Улицу полностью надо очистить от снега, обеспечить и проезд, и проход для жителей. Немедленно навести порядок, ведь впереди новые снегопады», — потребовал Валерий Радаев.

По словам первого заместителя главы Саратова Дмитрия Алексеева, в рамках комплексной очистки территорий на данном участке начали работу около 20 единиц спецтехники, в том числе ротор, камазы, погрузчики.

Главу региона также проинформировали, что в ночь на расчистке города от снега, на уборке улиц и тротуаров будет работать более 300 единиц техники, дополнительно привлекается порядка 70 машин.