Сегодня, в День космонавтики, глава региона Валерий Радаев возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса.

Губернатор также ознакомился с благоустройством места приземления Гагарина, осмотрел новые экскурсионные электромобили, которые будут перевозить туристов по территории парка.

По словам Радаева, в настоящее время прорабатывается проект второй очереди благоустройства Парка покорителей космоса, которая предусматривает также обустройство береговой части. За счет региональных средств на Волге планируется построить причал, за счет федерального бюджета — расчистить к нему фарватер.

-Возможно также объединить в один туристический маршрут Парк покорителей космоса и место приземления второго космонавта Германа Титова в Краснокутском районе. В первую очередь, нужно сделать дорогу с твердым покрытием к памятному месту под Красным Кутом, — отметил Радаев.